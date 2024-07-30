МТС запустили программы для молодых талантов в сфере телеком-бизнеса и аналитики

Студенты и выпускники вузов с опытом работы в сфере аналитики от 6 месяцев смогут пройти курс «МТС Про». В течение года они будут развивать навыки в продуктовой, финансовой и бизнес-аналитике на реальных бизнес-кейсах. Стажировки начнутся в августе и сентябре. Они пройдут в гибридном формате — в офисе компании и удаленно. Участники получат индивидуальные советы от наставников, а финалисты с лучшими результатами смогут начать работу в компании на позиции аналитиков.