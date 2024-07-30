МТС запустили программы для молодых талантов в сфере телеком-бизнеса и аналитики

МТС анонсировали лидерскую программу для студентов и выпускников вузов, которые стремятся стать руководителями в телеком-бизнесе, и программу развития для тех, кто хочет построить карьеру в сфере аналитики.
Направление «МТС Лидер» рассчитано на студентов старших курсов и выпускников вузов с опытом работы в сферах экономики и финансов, менеджмента, бизнес-информатики и похожих специальностей от одного года. Ученики примут участие в масштабных проектах МТС в B2С- и B2B-направлениях, пройдут индивидуальное обучение и поработают в команде. Выпускники с лучшими результатами смогут остаться в компании в качестве штатных сотрудников в роли продакт- или проджект-менеджеров.
Студенты и выпускники вузов с опытом работы в сфере аналитики от 6 месяцев смогут пройти курс «МТС Про». В течение года они будут развивать навыки в продуктовой, финансовой и бизнес-аналитике на реальных бизнес-кейсах. Стажировки начнутся в августе и сентябре. Они пройдут в гибридном формате — в офисе компании и удаленно. Участники получат индивидуальные советы от наставников, а финалисты с лучшими результатами смогут начать работу в компании на позиции аналитиков.
Для начинающих специалистов и студентов без опыта компания запускает программу «МТС Старт». Стать ее участником можно в течение всего года. Курс длится от шести месяцев до года, в очном или гибридном формате, который можно совмещать с учебой.
Вице-президент по управлению персоналом компании МТС Лариса Бодягина подчеркнула, что МТС активно развивает стажерские программы.
«Сейчас более 40% стажеров переходят в штат компании, и мы будем существенно увеличивать эту цифру. Для стажеров это возможность начать карьеру в крупном и известном бренде, посмотреть изнутри, как работает компания, каких ценностей придерживается, какие треки профессионального развития предлагает. Мы как компания получаем замотивированных сотрудников, которые приняли решение продолжать строить карьеру именно у нас», — рассказала она.
«В этом году мы добавили новые программы для тех, кто хочет развиваться в телеком-бизнесе, и для аналитиков. Впервые в отборе участников нам помогают передовые технологии и искусственный интеллект: например, чтобы попасть на программу „МТС Лидер“, кандидаты должны пройти сначала телефонное собеседование с виртуальным ассистентом, а потом побатлиться с ИИ в формате оценочного митапа», — добавила Бодягина.