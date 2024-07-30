Госдума хочет обязать онлайн-сервисы раскрывать все условия по интернет-подпискам

В Госдуму внесли новую версию законопроекта, который обязывает интернет-сервисы раскрывать условия подписок: сроки, полную стоимость, форму и способ отписки от них, передают «Известия».
По словам одного из авторов инициативы, депутата Антона Немкина, поправка должна защитить потребителей от недобросовестных действий поставщиков услуг по подписке, исключить возможность манипуляций, введения граждан в заблуждение относительно существенных условий договора.
Организации нередко недостаточно подробно информируют пользователей о содержании предоставляемых услуг, следует из пояснительной записки. Законопроект подразумевает, что вне зависимости от даты отказа человека от подписки она действует до следующего платежа.
Первую версию документа внесли в Госдуму в июле 2023 года, но отправили на доработку. Обновленную редакцию законопроекта планируют рассмотреть на этой неделе.