Россия заняла первое место по количеству слитых в даркнет данных

Россия стала лидером по количеству объявлений о продаже баз данных компаний в даркнете, передают «Ведомости».
По подсчетам аналитиков Positive Technologiesна, за первое полугодие 2024-го российские объявления составили около 10% от всех предложений по продаже личной информации. Также в топ-5 антирейтинга вошли США (8%), Индия (7%), Китай (6%) и Индонезия (4%).
Большая часть слитых данных — персональные сведения из учетных записей и информация, представляющая коммерческую тайну. По статистике аналитиков F.A.C.C.T., за первые полгода 2024-го в сеть утекли 200,5 млн строк личной информации пользователей. За весь прошлый год этот показатель составил 397 млн, в 2022 году — 1,4 млрд, а в 2021-м — 33 млн.
В 2024-м в публичный доступ попали 150 баз данных российских компаний, около трети из них — из сферы розничной торговли. В большинстве слитых баз нашли ФИО, адреса проживания, даты рождения, пароли, данные паспорта и телефонные номера пользователей.
Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Владимир Ким рассказал, что количество взломов постоянно растет. По его словам, за 2023 год зафиксировали 420 случаев утечек конфиденциальной информации, а за первые два с половиной месяца 2024-го — 170 случаев, 40% от показателей всего предыдущего года.
По мнению Positive Technologies, тенденция связана с беспрецедентным количеством хакерских атак на IТ-компании, обусловленных нефинансовой мотивацией. «Именно это и выводит нашу страну в лидеры не самого лучшего рейтинга по безопасности», — пояснили аналитики. Они отметили, что авторы 88% объявлений о продаже данных из российских компаний были готовы отдать базы бесплатно.