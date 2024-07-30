Россия заняла первое место по количеству слитых в даркнет данных

По мнению Positive Technologies, тенденция связана с беспрецедентным количеством хакерских атак на IТ-компании, обусловленных нефинансовой мотивацией. «Именно это и выводит нашу страну в лидеры не самого лучшего рейтинга по безопасности», — пояснили аналитики. Они отметили, что авторы 88% объявлений о продаже данных из российских компаний были готовы отдать базы бесплатно.