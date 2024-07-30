Белорусский акционист раскопал могилу Ван Гога

Художник из Беларуси Алексей Кузьмич раскопал могилу Винсента Ван Гога для перформанса. Видео он опубликовал на своем канале в ютубе.
Нидерландский художник похоронен на муниципальном кладбище во французском городе Овер-сюр-Уаз. Именно туда акционист приехал с лопатой, в белой рубашке и брюках, а также с побеленным лицом. У места погребения его ждали лишь несколько туристов.
«Добрый день, друзья! Вы пришли сюда с грустью. Я понимаю вас. Мне тоже невыносимо жить в мире, где художники закончились. Но отныне все будет иначе», — приветствовал Кузьмич собравшихся.
«Сегодня знаменательный день. Художник вернется в мир! Поздравляю всех нас с этим великим днем! Художник! Пора вставать, художник! Вставай!» — обратился он к Ван Гогу и предложил зевакам присоединиться к раскопкам.
Выкопать гроб целиком белорусу не удалось, он оставил лишь заметную яму, после чего мужчину повалил на землю охранник кладбища.
В июне лондонские зоозащитники заклеили портрет Карла III стикером с героем «Уоллеса и Громита» и фразой «Никакого больше сыра, Громит. Посмотри, какая жестокость творится на фермах, сертифицированных RSPCA». Так активисты хотели привлечь внимание к насилию над животными на британских фермах.
В марте пропалестинские активисты испортили портрет бывшего премьер-министра Великобритании Артура Бальфура, висевший в Кембриджском университете. Свои действия они объяснили тем, что Бальфур в 1917 году выступил за «восстановление национального очага для еврейского народа в Палестине».