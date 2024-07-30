Россиянам и белорусам упростили въезд в Венгрию и получение ВНЖ

Согласно условиям, такая карта выдается получателям на два года с возможностью безлимитного продления. Ее обладатели получают право устроиться на работу в Венгрии, вести там бизнес и привезти с собой семью, а через три года подать заявление на получение постоянного ВНЖ. При этом им не нужно сдавать тест на культурные знания.