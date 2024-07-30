Россиянам и белорусам упростили въезд в Венгрию и получение ВНЖ

Венгрия включила Россию и Беларусь в программу «Национальной карты». Это упростит гражданам обеих стран въезд и получение вида на жительство. Соответствующее решение было принято правительством еще в начале июля, а теперь вступило в силу.
Согласно условиям, такая карта выдается получателям на два года с возможностью безлимитного продления. Ее обладатели получают право устроиться на работу в Венгрии, вести там бизнес и привезти с собой семью, а через три года подать заявление на получение постоянного ВНЖ. При этом им не нужно сдавать тест на культурные знания.
Ранее разрешение распространялось только на украинцев и сербов. Однако с 9 июля в программу включили также обладателей паспортов России, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Молдовы, Северной Македонии и Черногории.
Весной правительство Венгрии заявило о планах принять 65 000 иностранных работников с семьями.
Шаг властей страны вызвал беспокойство чиновников Европейского Союза, отмечает RND. Дело в том, что обладатели «Национальной карты» не проходят обязательную в ЕС проверку безопасности, и представителей Евросоюза беспокоит, что таким образом на их территорию смогут въехать шпионы или террористы.