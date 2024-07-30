В Чикаго назвали улицу в честь Стива Альбини

Продюсер скончался 7 мая 2024-го в возрасте 61 года от сердечного приступа. За свою карьеру он поработал над десятками альбомов, ставшими классикой инди-музыки. Среди них — «In Utero» Nirvana, «Surfer Rosa» Pixies, «Rid of Me» PJ Harvey, ранние пластинки The Jesus Lizard.