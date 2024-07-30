В Чикаго назвали улицу в честь Стива Альбини

Сегодня в 10:58
Фото: Matthew Eisman/WireImage

Одну из улиц Чикаго переименовали в честь покойного музыканта и звукорежиссера Стива Альбини, передает NME.

Имя артиста теперь будет носить квартал Западной Белмонт-авеню, в котором находится культовая студия Electrical Audio, открытая Альбини в 1997 году.

Письмо с постановлением городского совета Чикаго, подтверждающее установку знаков с почетным названием улицы, распространил лейбл Touch and Go Records, издававший музыку проектов Альбини Shellac и Big Black.

Продюсер скончался 7 мая 2024-го в возрасте 61 года от сердечного приступа. За свою карьеру он поработал над десятками альбомов, ставшими классикой инди-музыки. Среди них — «In Utero» Nirvana, «Surfer Rosa» Pixies, «Rid of Me» PJ Harvey, ранние пластинки The Jesus Lizard.

Подход Альбини повлиял на творчество рок-групп Mogwai, Mclusky, Cloud Nothings, Mono, Ty Segall и Sunn O))), многие из которых он впоследствии продюсировал.

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