Станцию «Коммунарка» Сокольнической линии переименовали в «Новомосковскую»

Сегодня в 10:12
Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве переименовали станцию «Коммунарка» Сокольнической линии. Она получила название «Новомосковская». О соответствующем решении мэра столицы сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.

В свою очередь, «Коммунаркой» назовут новую станцию на Троицкой линии, которая находится ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах.

Некоторое время на указателях в метрополитене Сокольнической линии будут соседствовать оба названия, но позже «Коммунарку» уберут из него совсем.
В ведомстве считают, что новое название поможет подчеркнуть значимость первого пересадочного узла метро в Новой Москве.

Сейчас сотрудники Дептранса заняты обновлением информации на цифровых наддверных экранах и оповещений в поездах. Также они намерны поменять путевые, платформенные и подвесные указатели со списком станций уже с упоминанием перспективной станции «Потапово» и обозначить направление к будущей пересадке между Сокольнической и Троицкой линиями. Всего заменят более 7 тыс. элементов навигации.

© Фото: Департамент транспорта Москвы

О планах московских властей стало известно в начале июля, когда документ о переименовании с подписью мэра появился в сети. Некоторые жители решение раскритиковали за излишнюю путаницу, пишет Msk1.ru. Тогда кто‑то вспомнил, что правительство столицы отказалось от переименования «Войковской», сославшись на дороговизну.

Другое резонансное переименование в Москве — площадь Европы стала площадью Евразии. В марте прошлого года с нее убрали флаги 48 европейских стран.

Как пишет агентство «Прайм», переименование «отражает намерение Москвы придать площади новое название, отражающее более широкую географическую концепцию Евразии».

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