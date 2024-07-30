Станцию «Коммунарка» Сокольнической линии переименовали в «Новомосковскую»

В Москве переименовали станцию «Коммунарка» Сокольнической линии. Она получила название «Новомосковская». О соответствующем решении мэра столицы сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.
В свою очередь, «Коммунаркой» назовут новую станцию на Троицкой линии, которая находится ближе к одноименному многопрофильному клиническому центру и поселку в исторических границах.
Некоторое время на указателях в метрополитене Сокольнической линии будут соседствовать оба названия, но позже «Коммунарку» уберут из него совсем.
В ведомстве считают, что новое название поможет подчеркнуть значимость первого пересадочного узла метро в Новой Москве.
Сейчас сотрудники Дептранса заняты обновлением информации на цифровых наддверных экранах и оповещений в поездах. Также они намерны поменять путевые, платформенные и подвесные указатели со списком станций уже с упоминанием перспективной станции «Потапово» и обозначить направление к будущей пересадке между Сокольнической и Троицкой линиями. Всего заменят более 7 тыс. элементов навигации.
О планах московских властей стало известно в начале июля, когда документ о переименовании с подписью мэра появился в сети. Некоторые жители решение раскритиковали за излишнюю путаницу, пишет Msk1.ru. Тогда кто‑то вспомнил, что правительство столицы отказалось от переименования «Войковской», сославшись на дороговизну.
Другое резонансное переименование в Москве — площадь Европы стала площадью Евразии. В марте прошлого года с нее убрали флаги 48 европейских стран.
Как пишет агентство «Прайм», переименование «отражает намерение Москвы придать площади новое название, отражающее более широкую географическую концепцию Евразии».