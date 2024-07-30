Станцию «Коммунарка» Сокольнической линии переименовали в «Новомосковскую»

Сейчас сотрудники Дептранса заняты обновлением информации на цифровых наддверных экранах и оповещений в поездах. Также они намерны поменять путевые, платформенные и подвесные указатели со списком станций уже с упоминанием перспективной станции «Потапово» и обозначить направление к будущей пересадке между Сокольнической и Троицкой линиями. Всего заменят более 7 тыс. элементов навигации.