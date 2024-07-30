Джимми Киммел и Джон Малейни отказались проводить церемонию «Оскар»

«Нам повезло с Джимми, который помог создать один из лучших „Оскаров“ в прошлом году. Джон Малейни также проделал невероятную работу. Я хочу сказать, что кто бы ни был ведущим шоу, мы хотим сохранить этот тон праздника, уважения, юмора и большой любви к кино. У нас есть несколько отличных вариантов», — сказал Билл Крамер, исполнительный директор Академии, в июньском интервью Variety.