Джимми Киммел и Джон Малейни отказались проводить церемонию «Оскар»

Сегодня в 10:22
Фото: кадр из шоу «Джимми Киммел в прямом эфире»/ABC

Телеведущий Джимми Киммел и комик Джон Малейни отказались выступить ведущими следующей церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 2 марта, сообщает Variety.

По информации издания, Киммел отклонил предложение ранее этим летом. Малейни, чье выступление стало одним из самых ярких моментов церемонии 2023 года, отказался от должности из‑за плотного графика.

Киммел — четырехкратный ведущий «Оскара», занимающий четвертое место по количеству проведенных церемоний вместе с Вупи Голдберг и Джеком Леммоном. В первую тройку входят Джонни Карсон (5), Билли Кристал (9) и Боб Хоуп (19).

«Нам повезло с Джимми, который помог создать один из лучших „Оскаров“ в прошлом году. Джон Малейни также проделал невероятную работу. Я хочу сказать, что кто бы ни был ведущим шоу, мы хотим сохранить этот тон праздника, уважения, юмора и большой любви к кино. У нас есть несколько отличных вариантов», — сказал Билл Крамер, исполнительный директор Академии, в июньском интервью Variety.

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