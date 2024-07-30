Джимми Киммел и Джон Малейни отказались проводить церемонию «Оскар»

Телеведущий Джимми Киммел и комик Джон Малейни отказались выступить ведущими следующей церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 2 марта, сообщает Variety.
По информации издания, Киммел отклонил предложение ранее этим летом. Малейни, чье выступление стало одним из самых ярких моментов церемонии 2023 года, отказался от должности из‑за плотного графика.
Киммел — четырехкратный ведущий «Оскара», занимающий четвертое место по количеству проведенных церемоний вместе с Вупи Голдберг и Джеком Леммоном. В первую тройку входят Джонни Карсон (5), Билли Кристал (9) и Боб Хоуп (19).
«Нам повезло с Джимми, который помог создать один из лучших „Оскаров“ в прошлом году. Джон Малейни также проделал невероятную работу. Я хочу сказать, что кто бы ни был ведущим шоу, мы хотим сохранить этот тон праздника, уважения, юмора и большой любви к кино. У нас есть несколько отличных вариантов», — сказал Билл Крамер, исполнительный директор Академии, в июньском интервью Variety.