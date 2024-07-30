В Венесуэле начались масштабные протесты после оглашения итогов президентских выборов

Многотысячные акции протеста вспыхнули в Венесуэле вечером 29 июля после победы Николаса Мадуро на президентских выборов, передает CNN.
Оппозиция вышла с лозунгами «Свобода» и «Это правительство падет» в столице Венесуэлы Каракаса и других городах, в частности в Маракае. По информации Reuters, всего в 20 венесуэльских штатах зафиксировали 187 акций.
Сначала акции проходили мирно, но когда полиция заблокировала дорогу протестующим, начались столкновения. По данным Би-би-си, в силовиков начали бросать камни и бутылками с горючей смесью. Полиция ответила слезоточивым газом и резиновыми пулями.
Правозащитники сообщили о гибели как минимум одного человека и о задержании десятков протестующих. Власти заявили, что в результате беспорядков ранения получили 23 военнослужащих. По словам министра обороны страны Виктора Падрино Лопеса, против них применяли огнестрельное оружие. В городе Коро протестующие снесли памятник бывшему президенту Уго Чавесу — предшественнику Мадуро.
В понедельник подконтрольный действующему президенту избирком объявил, что результатам обработки 80% протоколов Мадуро набрал 51,2% голосов, а кандидат от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес — 44%. При этом независимые экзитполы заявили о победе Гонсалеса.