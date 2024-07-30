В Венесуэле начались масштабные протесты после оглашения итогов президентских выборов

Правозащитники сообщили о гибели как минимум одного человека и о задержании десятков протестующих. Власти заявили, что в результате беспорядков ранения получили 23 военнослужащих. По словам министра обороны страны Виктора Падрино Лопеса, против них применяли огнестрельное оружие. В городе Коро протестующие снесли памятник бывшему президенту Уго Чавесу — предшественнику Мадуро.