Стала известна стоимость окрошки в регионах России. Дороже всего блюдо оказалось на Чукотке

Портал Bankiros выяснил, сколько стоит приготовить окрошку в различных регионах России. Стандартный набор продуктов для блюда оказался дороже всего на Чукотке, а дешевле — в Мордовии, исходя из данных Росстата и сайта skolko-stoit.ru.
Специалисты сопоставили стоимость 300 г огурцов, 300 г редиса, 300 г вареной колбасы, трех яиц, 200 г 10%-ной сметаны, литра кваса, 50 г лука, 50 г укропа и 400 г картофеля. Этих продуктов хватит на четыре порции холодного супа.
Продуктовый набор обходится примерно в 422 рубля в Мордовии, 433 — в Липецкой области, 425 — в Курской. На Чукотке себестоимость окрошки составляет 1154 рубля, на Камчатке — 879, в Магаданской области — 822.
Годом ранее самую дешевую окрошку можно было приготовить в Оренбургской области (375 рублей), а самая дорогая получилась бы на Сахалине (790 рублей). За год продукты для приготовления блюда заметно подорожали.
Аналитики отметили, что выросла цена на все товары. Особенно в целом по стране подорожала вареная колбаса: если в 2023 году ее продавали в среднем за 144 рубля, то в 2024-м — уже за 159. При этом в Москве стоимость колбасы оценивается в 224 рубля — дороже только на Магадане, Сахалине, Камчатке и Чукотке.