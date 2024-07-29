Стала известна стоимость окрошки в регионах России. Дороже всего блюдо оказалось на Чукотке

Аналитики отметили, что выросла цена на все товары. Особенно в целом по стране подорожала вареная колбаса: если в 2023 году ее продавали в среднем за 144 рубля, то в 2024-м — уже за 159. При этом в Москве стоимость колбасы оценивается в 224 рубля — дороже только на Магадане, Сахалине, Камчатке и Чукотке.