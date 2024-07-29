Мужчина с мешком похищает детей в трейлере хоррора «Синистер. Семейное проклятие»

Киностудия Lionsgate опубликовала на своем ютуб-канале трейлер хоррора «Bagman», который в России известен под названием «Синистер. Семейное проклятие». Он выйдет в прокат 20 сентября.
Фильм расскажет о семье, которую начинает преследовать жуткое мифическое существо. На протяжении веком люди в разных точках света боялись его — похитителя детей с огромным мешком.
Герой картины Патрик МакКи в далеком детстве чудом избежал похищения. Это наложило неизгладимый след на его жизни. Когда таинственный монстр настигает его семьи, мужчине приходится взглянуть в глаза своему страху.
Главную роль в хорроре исполнил Сэм Клафлин, известный по фильмам «Энола Холмс» и «Ангелы Чарли». Вместе с ним снялись Антония Томас («Отбросы»), Уильям Хоуп («Сын»), Стивен Кри («Близнец»), Фрэнки Корио («Солнце мое») и Аделл Леонс («Черное зеркало»).
Режиссером проекта выступил Колм МакКарти, работавший над «Острыми козырьками», «Новой эрой Z» и «Дьяволом-полукровкой». Сценарий написал Джон Халм. Оператором стал Ник Реми Мэтьюз, снявший «Ученика экзорциста» и «Отель Мумбаи: Противостояние».