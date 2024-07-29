Пловчиха Евгения Чикунова на Кубке России превзошла результат чемпионки Олимпиады-2024

Мировой рекорд на 100 метрах брассом составляет 1 минуту и 4,13 секунды. Его установила американка Лилли Кинг на Чемпионате мира в Будапеште в 2017 году. Чикуновой же принадлежит рекорд на 200 метрах брассом.