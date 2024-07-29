Пловчиха Евгения Чикунова на Кубке России превзошла результат чемпионки Олимпиады-2024

Российская пловчиха Евгения Чикунова показала в финале Кубка России время, превосходящее результат новой олимпийской чемпионки Татьяны Смит в победном для нее заплыве на 100 метров брассом. Об этом сообщил «Интерфакс».
Чикунова проплыла 26 июля «стометровку» за 1 минуту и 5,26 секунды. Смит же на Играх в Париже преодолела аналогичную дистанцию за 1 минуту и 5,28 секунды — она выступала 29 июля.
Мировой рекорд на 100 метрах брассом составляет 1 минуту и 4,13 секунды. Его установила американка Лилли Кинг на Чемпионате мира в Будапеште в 2017 году. Чикуновой же принадлежит рекорд на 200 метрах брассом.
Евгения Чикунова отказалась от участия в Олимпийских играх, посчитав условия допуска неприемлемыми. Она подчеркивала в интервью, что не сожалеет о своем решении, и пообещала болеть за россиян на Играх.
Всего на Олимпиаду в Париже приехали 15 спортсменов из России. В плавании страна представлена только Евгением Сомовым — на дистанции 100 метров брассом он попал в полуфинал.