В гостинице «Пекин» проведут реконструкцию. Ее интерьерам вернут историческое оформление

Сегодня в 00:36
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В знаменитой московской гостинице «Пекин» проведут реконструкцию. Во время нее обновят фасады здания, а интерьерам вернут историческое оформление, сообщил телеграм-канал «Стройки — и точка».

По информации источника, гостиничные номера модернизируют, чтобы повысить класс гостиницы. В данный момент «Пекин» — четырехзвездочный отель, а будет, как рассчитывают владельцы, пятизвездочным.

Гостиница получит современные инженерные системы, но останется при этом «жемчужиной столицы и гордостью архитектуры периода сталинского ампира», отметили в сообщении.

В 2020 году в «Пекине» уже проходила реставрация. Тогда специалисты работали в главной башне комплекса: там отремонтировали водосточную систему, обновили кирпичную кладку и декоративную штукатурку, восстановили скульптуры на фасадах.

В том же году у отеля появился новый владелец. Гостиницу купила компания «Гостиничный комплекс Жемчужина» — ей же принадлежит одноименный отель в Сочи. Ранее «Пекином» владел «Галс-девелопмент».

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