Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал в своем телеграм-канале, что стал отцом более чем ста детям благодаря донорству спермы.
Предприниматель поделился, что 15 лет назад друг попросил его помочь с зачатием. У его жены не получалось забеременеть, и тогда Дуров пожертвовал паре свою сперму. Так он впервые стал донором.
«Глава клиники сказал мне, что „высококачественного донорского материала“ не хватает и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар. Это прозвучало достаточно безумно, чтобы я стал донором спермы», — вспомнил Дуров.
Бизнесмен отметил, что у него появились потомки уже в 12 странах мира. Сперму Дурова использовали более сотни пар. В данный момент миллиардер уже не сдает образцы своего биоматериала. Тем не менее, по меньшей мере одна клиника по-прежнему предлагает его сперму желающим забеременеть женщинам.
«Теперь я планирую сделать свою ДНК публичным достоянием, чтобы моим биологическим детям было легче находить друг друга», — поделился Дуров.
Он добавил, что в донорстве спермы «есть риски», но подчеркнул, что не жалеет о сделанном. «Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свой вклад в ее решение», — написал предприниматель.
«Я также хочу помочь дестигматизировать само понятия донорство спермы и побудить больше здоровых мужчин делать это, чтобы семьи, которые пытаются завести детей, могли пользоваться большим количеством возможностей. Бросьте вызов условностям — измените норму!» — призвал Дуров.
Дуров поделился информацией о донорстве спермы после того, как в «Комсомольской правде» появилось интервью с девушкой, которая якобы родила бизнесмену троих детей. Она заявила, что не состояла в браке с Дуровым, но жила с ним в гражданском браке.