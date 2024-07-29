Он добавил, что в донорстве спермы «есть риски», но подчеркнул, что не жалеет о сделанном. «Нехватка здоровой спермы становится все более серьезной проблемой во всем мире, и я горжусь тем, что внес свой вклад в ее решение», — написал предприниматель.