«Я вас ненавижу, татарву»: в Симферополе женщина угрожала детскому врачу из‑за флага крымских татар

В Симферополе женщина средний лет обрушилась с оскорблениями и угрозами на детского стоматолога и ее спутника. Поводом стал размещенный на машине врача флаг крымских татар, написал телеграм-канал «Осторожно, новости».
Местная жительница сняла на видео флажок, который она назвала «уродским». Она возмутилась, что врач якобы «хочет превозмочь» ее. «Я вас ненавижу, татарву ***ную [проклятую]», — заявила женщина.
По ее мнению, крымских татар «скоро отсюда выселят» благодаря Владимиру Путину, которого симфоропольчанка охарактеризовала как «моего». «Чтоб вы, *** [твари], сдохли, татарва ***ная [проклятая]», добавила горожанка.
Она объяснила свою неприязнь к крымским татарам тем, что «они предатели». «Я тебе сделаю. У меня есть люди, поверь. И ты сдохнешь, поверь мне, сдохнешь», — угрожала женщина девушке.
Стоматолог опубликовала видео с угрозами в соцсетях. Она выразила надежду, что ролик поможет привлечь жительницу Симферополя к ответственности за разжигание межнациональной розни.