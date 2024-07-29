Мэр российского города Буй назвал своего критика «инфантильным никчемышем»

Мэр города Буй, расположенного в Костромской области, Игорь Ральников назвал критиковавшего его местного жителя «инфантильным никчемышем». Об этом написал «Подъем».
В соцсети «ВКонтакте» чиновник оставил оскорбительный комментарий к обращению одного из горожан. Он заявил, что некоторые люди «пытаются самоутвердиться написанием острых с их точки зрения, но зачастую абсолютно безграмотных постов».
По мнению Ральникова, такие комментаторы пытаются удовлетворить «нерастраченное на добрые дела чувство собственного величия» и всерьез размышляют, «что если бы не они, великие и мудрые, диванные властители миров и судеб, жизнь бы остановилась».
«Примечательно, что личных, особенно публичных встреч такие люди стараются избегать, а если и приходят, ведут себя как кисейные барышни, трусливо пряча глаза, в девяти случаях из десяти», — написал мэр.
Он отметил, что считает неудовлетворенного работой мэрии мужчину «хайпующим на городских проблемах негодяем» и «сетевым тараканом».
«Корвалол и прочие седативные лекарственные средства оставьте себе и поделитесь с коллегами по писарскому цеху для успокоения изрядно потрепанной в сетевых сражениях нервной системы», — добавил Ральников.
В разговоре с журналистами градоначальник подтвердил, что лично оставил столь эмоциональный комментарий. «Мое обращение было направлено не к тем жителям города, которые обращаются через социальные сети для решения насущных проблем, а к тем отдельным индивидуумам, которые на постоянной основе ищут „ложку дегтя в бочке меда“ с исключительной целью самопиара», — пояснил он.
Мэр признался, что такие горожане «создают дополнительные трудности в решении задач, необходимых жителям города».
В 2019 году Ральников даже подавал иск в отношении пользователей соцсетей. Он жаловался на оскорбления в свой адрес и искажение фамилии в видеоролике.