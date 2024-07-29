Мэр российского города Буй назвал своего критика «инфантильным никчемышем»

В разговоре с журналистами градоначальник подтвердил, что лично оставил столь эмоциональный комментарий. «Мое обращение было направлено не к тем жителям города, которые обращаются через социальные сети для решения насущных проблем, а к тем отдельным индивидуумам, которые на постоянной основе ищут „ложку дегтя в бочке меда“ с исключительной целью самопиара», — пояснил он.