Мужчина в цветных плавках достал шапочку участницы Олимпиады из бассейна и стал звездой соцсетей

В какой‑то момент к бассейну подошел неизвестный мужчина в пестрых плавках, нырнул в бассейн и достал из него шапочку по аплодисменты зрителей. Таким образом он позволил начать следующий заплыв — он не мог стартовать по правилам соревнований, пока в бассейне находятся посторонние предметы.