Мужчина в цветных плавках достал шапочку участницы Олимпиады из бассейна и стал звездой соцсетей

В соцсетях разошелся ролик с олимпийских соревнований по плаванию, на котором мужчина в разноцветных плавках прыгает в бассейн, чтобы достать шапочку пловчихи.
Спортсменки уже начали занимать позиции перед женским заплывом на 100 метров брассом, однако судья попросил их сойти, когда в воде обнаружили шапочку американской пловчихи Эммы Вебер.
В какой‑то момент к бассейну подошел неизвестный мужчина в пестрых плавках, нырнул в бассейн и достал из него шапочку по аплодисменты зрителей. Таким образом он позволил начать следующий заплыв — он не мог стартовать по правилам соревнований, пока в бассейне находятся посторонние предметы.
Имя человека осталось неизвестно, однако в комментариях ему дали прозвище «Боб Ловец Шапочек».