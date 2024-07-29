Мужчина в цветных плавках достал шапочку участницы Олимпиады из бассейна и стал звездой соцсетей

Вчера в 21:56
Фото: NBC news

В соцсетях разошелся ролик с олимпийских соревнований по плаванию, на котором мужчина в разноцветных плавках прыгает в бассейн, чтобы достать шапочку пловчихи.

Спортсменки уже начали занимать позиции перед женским заплывом на 100 метров брассом, однако судья попросил их сойти, когда в воде обнаружили шапочку американской пловчихи Эммы Вебер.

В какой‑то момент к бассейну подошел неизвестный мужчина в пестрых плавках, нырнул в бассейн и достал из него шапочку по аплодисменты зрителей. Таким образом он позволил начать следующий заплыв — он не мог стартовать по правилам соревнований, пока в бассейне находятся посторонние предметы.

Имя человека осталось неизвестно, однако в комментариях ему дали прозвище «Боб Ловец Шапочек».

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