Минюст не стал признавать Аллу Пугачеву иноагентом

Первый замглавы комитета обороны и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев обратился в Минюст с просьбой признать артистку иноагентом в начале июля. По мнению депутата, Пугачева регулярно размещает необъективные материалы об общественно-политических событиях, данные, которые дискредитируют работу правоохранительных органов, и комментирует работу военных в зоне СВО.