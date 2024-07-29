Минюст не стал признавать Аллу Пугачеву иноагентом

Министерство юстиции РФ не нашло оснований для внесения Аллы Пугачевы в список иностранных агентов. Письмо ведомства с ответом депутату Алексею Журавлеву, который попросил признать певицу иноагентом, оказалось в распоряжении телеграм-канала «Кровавая барыня».
«В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей [признание иноагентом]», — написал в документе замминистра юстиции Олег Свириденко. Он добавил, что в случае выявления признаков иноагента, Пугачеву включат в реестр.
Первый замглавы комитета обороны и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев обратился в Минюст с просьбой признать артистку иноагентом в начале июля. По мнению депутата, Пугачева регулярно размещает необъективные материалы об общественно-политических событиях, данные, которые дискредитируют работу правоохранительных органов, и комментирует работу военных в зоне СВО.
Ранее певица опубликовала в своих соцсетях пост с фотографией ребенка из детской больницы в Киеве и подпись «БОГ терпелив, но всему есть ПРЕДЕЛ».