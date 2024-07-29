Paramount+ поделился трейлером фильма «Звездный путь: Секция 31»

Стриминговый сервис Paramount+ представил тизер фильма «Звездный путь: Секция 31» — спин-оффа сериала «Звездного пути: Дискавери».
Картина расскажет о Филиппе Георгиу, агенте Секции 31, секретного подразделения Звездного Флота, которому поручено защищать Объединенную федерацию планет.
В актерский состав ленты вошли Мишель Йео («Все везде и сразу», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), Омари Хардвик («Армия мертвецов», «Выстрел в пустоту»), Кейси Рол («Убийство», «Ганнибал») и Сэм Ричардсон («Тед Лассо», «Думаю вам стоит уйти с Тимом Робинсоном»).
Режиссером фильма выступил Олатунде Осунсанми, работавший над картинами «Четвертый вид» и «Рухнувшие небеса», а сценаристом — Крейг Суини («Доктор Вегас» и «Звездный путь: Дискавери»).