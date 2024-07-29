Paramount+ поделился трейлером фильма «Звездный путь: Секция 31»

В актерский состав ленты вошли Мишель Йео («Все везде и сразу», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), Омари Хардвик («Армия мертвецов», «Выстрел в пустоту»), Кейси Рол («Убийство», «Ганнибал») и Сэм Ричардсон («Тед Лассо», «Думаю вам стоит уйти с Тимом Робинсоном»).