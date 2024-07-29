Искусствоведы заявили, что сцена с дрэг-артистами на открытии Олимпиады была вдохновлена не да Винчи

Искусствоведы заявили, что сцена с дрэг-артистами на открытии Олимпийских игр в Париже была основана не на «Тайной вечере» Леонардо да Винчи, а на другой картине. Об этом написал The Guardian.
Музей Магнин из французского города Дижон предположил, что авторов шоу вдохновило полотно Яна ван Бейлерта «Праздник богов», написанное в XVII веке. С этим согласился искусствовед Уолтер Схуненберг.
Он увидел в сцене из шоу персонажей Аполлона, бога солнца, Дионисса, Посейдона, Артемиды, Венеры, Минервы и Марса. «Греческие боги собрались на Олимпе — где древние Игры проводились», — пояснил специалист.
Ранее в сети также высказывались предположения, что режиссер открытия Олимпиады мог использовать картину Ганса Роттерхаммера «Праздник богов» 1602 года, работу Томаса Кутюра «Римляне во времена их заката» или полотно Карло Беллоссио «Банкет олимпийских богов».
Сам Томас Жолли, арт-директор церемонии, заявил, что не пытался спародировать «Тайную вечерю». Он утверждал, что сцена должна была стать вариацией на тему вакханалии, праздника древнегреческого бога Дионисса.