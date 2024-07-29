В Госдуме предложили ввести двухлетний срок службы в армии для мигрантов

В Госдуме предложили увеличить срок службы в армии для новых граждан России, в первую очередь мигрантов, до двух лет. Информация об этом появилась в телеграм-канале нижней палаты парламента.
«Государственная дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст», — сказано в сообщении.
Поправку планируют рассмотреть до окончания весенней сессии 5 августа. Вместе с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать постановку на воинский учет обязательным условием приема в гражданство России. Она будет происходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ.
В начале июля Володин сообщил о планах расширить список административных правонарушений, за которые мигрантов будут выдворять из России. По некоторым из них выдворить мигрантов из страны можно будет без решения суда.