Биологи выяснили, что смерть близких ускоряет старение на клеточном уровне

Ученые наблюдали за жизнью более 20 тыс. человек, живущих в США. Среди них были как подростки в возрасте от 12 лет, так и взрослые разных возрастов. У всех них после тяжелых потерь обнаружились изменения в структуре эпигенетических меток ДНК.