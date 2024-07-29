Биологи выяснили, что смерть близких ускоряет старение на клеточном уровне

Смерть близких ускоряет старение людей на клеточном уровне, выяснили американские биологи из Колумбийского университета. Об этом написал ТАСС.
Ученые наблюдали за жизнью более 20 тыс. человек, живущих в США. Среди них были как подростки в возрасте от 12 лет, так и взрослые разных возрастов. У всех них после тяжелых потерь обнаружились изменения в структуре эпигенетических меток ДНК.
«Проведенные нами наблюдения указали на то, что гибель близких людей значимым образом ускорила старение участников наших опытов на клеточном уровне, причем это было характерно для всех возрастных категорий, начиная с детства и заканчивая взрослыми годами жизни», — заключили специалисты.
Исследование биомаркеров заняло около тридцати лет. За это время около 40% респондентов потеряли родственников или других близких. Особенно серьезные изменения ДНК выявили у тех, кто потерял двух или более людей.
Биологи надеются, что в дальнейшем их работа поможет выяснить, какие именно переживания ускоряют старение. Ученые считают, это поможет создать подходы для защиты здоровья людей, переживших утрату.