Посмотрите первый трейлер «Сеанса в 4:30» от Кевина Смита

Действие картины происходит летом 1986 года. В центре сюжета — три шестнадцатилетних подростка, которые каждую субботу тайком пробираются в кинотеатры, чтобы смотреть фильмы. Когда однажды один из парней приглашает на просмотр новой комедии девушку своей мечты, каждый из подростков узнает что‑то новое о жизни и любви.