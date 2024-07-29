Посмотрите первый трейлер «Сеанса в 4:30» от Кевина Смита

Сегодня в 19:03
Фото: Saban Films/YouTube

Студия Saban Films поделилась первым трейлером «Сеанса в 4:30» — новой работы Кевина Смита, создателя «Клерков» и «Догмы». Премьера комедии состоится 13 сентября.

Действие картины происходит летом 1986 года. В центре сюжета — три шестнадцатилетних подростка, которые каждую субботу тайком пробираются в кинотеатры, чтобы смотреть фильмы. Когда однажды один из парней приглашает на просмотр новой комедии девушку своей мечты, каждый из подростков узнает что‑то новое о жизни и любви.

В актерский состав ленты вошли Кен Чон («Мальчишник в Вегасе»), Сэм Ричардсон («Вице-президент», «Тед Лассо»), Хенесис Родригес («Бивень»), Джастин Лонг («Варвар»), Джейсон Ли («Меня зовут Эрл», «Лоботрясы») и другие.

Съемки фильма проходили параллельно с забастовками актеров и сценаристов 2023 года в кинотеатре Smodcastle Cinemas в Нью-Джерси. Там режиссер проводил свое детство, а теперь является его совладельцем.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами