Художник Алексей Лука и Forma создали арт-объект для фестиваля «Архстояние»

Художник Алексей Лука и девелоперская компания Forma создали арт-объект «Форма тишины» для фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние». Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.
В Никола-Ленивце появилась инсталляция цилиндрической формы, символизирующая выбор. Гости парка могут зайти внутрь конструкции. По задумке создателей арт-объекта, этот опыт позволяет сконцентрировать внимание людей на самих себе.
«Переключиться на внешнее, оставаясь в защитной оболочке и в гармонии с собой, можно просто переведя взгляд на одно из окошек, за которым открывается живописная перспектива», — поделились авторы.
Они отметили, что внешне арт-объект напоминает лоскутное одеяло, отражая идею о формировании новых связей и коллекции человеческих чувств и эмоций. Внутри инсталляции размещены метафорические карты.
В будущем «Форма тишины» станет частью городского квартала Soul, который Forma возводит в районе «Аэропорта». В рамках строительства компания также отреставрирует Изофабрику, ее в 30-х годах спроектировал в духе раннего итальянского Ренессанса архитектор Георгий Гольц.