Художник Алексей Лука и Forma создали арт-объект для фестиваля «Архстояние»

Сегодня в 11:00
Фото: пресс-материалы

Художник Алексей Лука и девелоперская компания Forma создали арт-объект «Форма тишины» для фестиваля ландшафтных объектов «Архстояние». Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

В Никола-Ленивце появилась инсталляция цилиндрической формы, символизирующая выбор. Гости парка могут зайти внутрь конструкции. По задумке создателей арт-объекта, этот опыт позволяет сконцентрировать внимание людей на самих себе.

«Переключиться на внешнее, оставаясь в защитной оболочке и в гармонии с собой, можно просто переведя взгляд на одно из окошек, за которым открывается живописная перспектива», — поделились авторы.

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Они отметили, что внешне арт-объект напоминает лоскутное одеяло, отражая идею о формировании новых связей и коллекции человеческих чувств и эмоций. Внутри инсталляции размещены метафорические карты.

В будущем «Форма тишины» станет частью городского квартала Soul, который Forma возводит в районе «Аэропорта». В рамках строительства компания также отреставрирует Изофабрику, ее в 30-х годах спроектировал в духе раннего итальянского Ренессанса архитектор Георгий Гольц.

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