В Азербайджане мужчина выкинул жену с восьмого этажа, обвинив в измене. Она скончалась

22-летняя Айшан Кязымова упала на асфальт рядом со своим домом утром 23 июля. Умирая, она сказала прохожим, что из окна ее выбросил супруг, который обвинил ее «в предательстве». Девушка утверждала, что замужем всего год и была верна мужу.