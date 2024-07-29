В Азербайджане мужчина выкинул жену с восьмого этажа, обвинив в измене. Она скончалась

В азербайджанском городе Хырдалан мужчина выбросил свою жену из окна восьмого этажа. От полученных травм она скончалась, сообщает телеканал Baku.TV.
22-летняя Айшан Кязымова упала на асфальт рядом со своим домом утром 23 июля. Умирая, она сказала прохожим, что из окна ее выбросил супруг, который обвинил ее «в предательстве». Девушка утверждала, что замужем всего год и была верна мужу.
По словам очевидцев, 22-летний супруг Гусейн Кязымов вышел из дома и пнул Айшан со словами: «Ты еще не умерла?», а затем ушел с места происшествия.
Прохожие пытались помочь пострадавшей, перевязав оторванную выше локтя руку. Девушку доставили в больницу, где ее состояние оценили как тяжелое. Через несколько часов она умерла.
Один из соседей, с которыми пообщались журналисты Baku.TV, сказал, что видел, как мужчина выбросил женщину из окна. По словам другого, он слышал, что «конфликт произошел из‑за золота».
Генпрокуратура республики сообщила, что Гусейн Кязымов задержан. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о покушении на умышленное убийство. Мужчине грозит до 14 лет лишения свободы.