Дж.К.Симмонс олицетворяет синдром самозванца в тизере драмы «Spaceman»

Компания Press Play Films представила тизер фильма «Spaceman», сочетающего элементы научной фантастики, фэнтези и истории взросления.
Роли в картине исполнили лауреат «Оскара» Дж.К.Симмонс («Одержимость»), Мена Массуд («Аладдин») и Тревор Копп. Сценаристом и режиссером проекта выступил Дэн Абрамовичи, снимавшийся в лентах «Присцилла: Элвис и я» и «Дочь болотного царя».
Фильм рассказывает о художнике (Копп), который пытается вернуть себе утраченную страсть к искусству. Для этого ему придется противостоять своему синдрому самозванца (Симмонс) и объединиться со своей страстью (Массуд), чтобы заново открыть себя. Картина поднимает темы идентичности, творческого самовыражения и ментального здоровья.
По словам создателей «Spaceman», лента, вдохновленная работами Мишеля Гондри и База Лурманна, стремится объединить классические голливудские приемы в духе Чарли Чаплина и Бастера Китона с современными спецэффектами. Точная дата премьеры пока неизвестна.