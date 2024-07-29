Дж.К.Симмонс олицетворяет синдром самозванца в тизере драмы «Spaceman»

Фильм рассказывает о художнике (Копп), который пытается вернуть себе утраченную страсть к искусству. Для этого ему придется противостоять своему синдрому самозванца (Симмонс) и объединиться со своей страстью (Массуд), чтобы заново открыть себя. Картина поднимает темы идентичности, творческого самовыражения и ментального здоровья.