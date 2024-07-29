Дж.К.Симмонс олицетворяет синдром самозванца в тизере драмы «Spaceman»

Сегодня в 17:35
Фото: Dan Abramovici/YouTube

Компания Press Play Films представила тизер фильма «Spaceman», сочетающего элементы научной фантастики, фэнтези и истории взросления.

Роли в картине исполнили лауреат «Оскара» Дж.К.Симмонс («Одержимость»), Мена Массуд («Аладдин») и Тревор Копп. Сценаристом и режиссером проекта выступил Дэн Абрамовичи, снимавшийся в лентах «Присцилла: Элвис и я» и «Дочь болотного царя».

Фильм рассказывает о художнике (Копп), который пытается вернуть себе утраченную страсть к искусству. Для этого ему придется противостоять своему синдрому самозванца (Симмонс) и объединиться со своей страстью (Массуд), чтобы заново открыть себя. Картина поднимает темы идентичности, творческого самовыражения и ментального здоровья.

По словам создателей «Spaceman», лента, вдохновленная работами Мишеля Гондри и База Лурманна, стремится объединить классические голливудские приемы в духе Чарли Чаплина и Бастера Китона с современными спецэффектами. Точная дата премьеры пока неизвестна.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами