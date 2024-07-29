В Кировской области прошел международный чемпионат по огуречному хрусту

На празднике «Истобенский огурец» в Кировской области прошел конкурс на самый громкий огуречный хруст. Организаторы называют его первым в истории мировым чемпионатом в этой категории.
Как сообщают в региональном правительстве, в соревновании приняли участие представители 13 стран: Бангладеш, Танзании, Египта, Йемена, Индии, Китая, России, Сенегала, Сирии, Судана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.
Громкость хруста определяли с помощью специального измерительного микрофона. Из 40 участников отборочного тура в основной этап вышли 16.
Победителем стал египтянин Ахмед Салах, громкость хруста которого составила 70,9 децибела. В подарок он получил тарелку с символикой «Истобенского огурца».
Недавно на выставке «Агроволга» в Казани прошел конкурс красоты среди коров. Победительницей стала телка из Кукморского района Татарстана, которая поедет представлять республику на выставке в Москве.