Скончался основатель рок-группы The Chills Мартин Филлипс

Трек «Heavenly Pop Hit» с их следующего альбома «Submarine Bells» достиг 17-го места в рок-хит-параде Billboard. Среди других популярных песен группы — «Pink Frost», «Doledrums», «I Love My Leather Jacket» и «Male Monster from the Id». Последний альбом коллектива «Scatterbrain» вышел в 2021 году.