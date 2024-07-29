Скончался основатель рок-группы The Chills Мартин Филлипс

Гитарист и основатель новозеландской альтернативной рок-группы The Chills Мартин Филлипс скончался в возрасте 61 года, передает Deadline.
О смерти музыканта стало известно из заявления в официальных соцсетях коллектива. Причина и точная дата смерти неизвестны. Ранее новозеландская газета Otago Daily Times сообщила, что Филлипса недавно положили в больницу Данидина с проблемами печени.
Филлипс основал The Chills в 1980 году и с того момента оставался единственным постоянным участником проекта, творчество которого вдохновило группы R.E.M. и Pavement. Первый альбом The Chills вышел в 1987 году.
Трек «Heavenly Pop Hit» с их следующего альбома «Submarine Bells» достиг 17-го места в рок-хит-параде Billboard. Среди других популярных песен группы — «Pink Frost», «Doledrums», «I Love My Leather Jacket» и «Male Monster from the Id». Последний альбом коллектива «Scatterbrain» вышел в 2021 году.