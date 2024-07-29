Комментатора отстранили от работы на Олимпиаде за сексистское высказывание

Телеканал Eurosport уволил комментатора за сексистское высказывание во время трансляции Олимпийских игр. Об этом сообщает Би-би-си.
Комментатор Боб Баллард сделал резонансное замечание, комментируя победу австралийских пловчих в эстафете 4×100 метров вольным стилем. Когда команда покидала площадку у бассейна, Баллард заявил: «Ну женщины как раз заканчивают. Вы знаете, какие они: копошатся, красятся».
Комментировавшая заплыв вместе с Баллардом пловчиха Лиззи Симмондс тут же назвала слова коллеги возмутительными. Это вызвало смех у комментатора, с ним посмеялась и Симмондс, отметив, что сказанное Баллардом относится и к некоторым мужчинам.
В Eurosport охарактеризовали высказывание Балларда как неуместное и заявили, что мужчина был немедленно исключен из списка их комментаторов.
Боб Баллард с 1980-х годов активно освещает мировые спортивные события, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Он комментировал множество видов спорта, включая водное поло, хоккей и теннис на колясках, но наибольшую известность получил благодаря освещению плавания и дайвинга.