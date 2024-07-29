Комментатора отстранили от работы на Олимпиаде за сексистское высказывание

Комментировавшая заплыв вместе с Баллардом пловчиха Лиззи Симмондс тут же назвала слова коллеги возмутительными. Это вызвало смех у комментатора, с ним посмеялась и Симмондс, отметив, что сказанное Баллардом относится и к некоторым мужчинам.