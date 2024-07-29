Госдума одобрила поправку, обязывающую блогеров передавать информацию о себе в РКН

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку, которая может обязать блогеров, имеющих более 10 тыс. подписчиков, подавать информацию о себе в Роскомнадзор. Об этом рассказал РБК со ссылкой на главу комитета Александра Хинштейна.
Из документа следует, что «в случае, если объем аудитории персональной страницы составляет более 10 тыс. пользователей социальной сети», создатель страницы будет обязан предоставить в Роскомнадзор сведения, позволяющие идентифицировать себя.
Блогеры-десятитысячники также не смогут выкладывать на своей странице посты из других аккаунтов, не включенных в перечень РКН. Авторы, чьи страницы не будут включены в этот список, не смогут легально размещать рекламу.
Поправка вносится в закон «О рекламе». В ведомстве ее подготовили ко второму чтению. Ранее подобные требования хотели ввести для блогеров с ежедневной аудиторией более 1 тыс. человек, но затем лимит увеличили.