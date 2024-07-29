В центре Петербурга запретят парковку электросамокатов

С 1 августа в четырех районах Петербурга запретят парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает «Фонтанка».
Такое поручение дал губернатор города Александр Беглов. Парковку запретят в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.
Беглов отметил, что к нововведению его подтолкнула положительная реакция жителей Петербурга на ограничения для самокатов во время праздников и крупных событий.
«Прошелся в выходные по центру города. И петербуржцы, и туристы подходили и высказывали слова благодарности за принятое решение. Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности, и просили сохранить эти меры», — сказал губернатор.
По его словам, было много нареканий на хаотичную парковку самокатов, которые мешали ходить пешеходам.