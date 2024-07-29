В центре Петербурга запретят парковку электросамокатов

Сегодня в 16:17
Фото: Egor Myznik/Unsplash

С 1 августа в четырех районах Петербурга запретят парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает «Фонтанка».

Такое поручение дал губернатор города Александр Беглов. Парковку запретят в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.

Беглов отметил, что к нововведению его подтолкнула положительная реакция жителей Петербурга на ограничения для самокатов во время праздников и крупных событий.

«Прошелся в выходные по центру города. И петербуржцы, и туристы подходили и высказывали слова благодарности за принятое решение. Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности, и просили сохранить эти меры», — сказал губернатор.

По его словам, было много нареканий на хаотичную парковку самокатов, которые мешали ходить пешеходам.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами