Стив Куган сыграет легенду ирландского футбола Мика МакКарти в байопике «Сайпан»

Во время интервью ирландской прессе Кин разразился гневной тирадой в адрес МакКарти перед своими товарищами по команде, предложив ему «засунуть Кубок мира себе в задницу», после чего улетел обратно в Ирландию (МакКарти позже заявил, что отправил его домой). Инцидент вызвал бурные споры в ирландском обществе, а Кин не играл за свою страну до 2004 года, когда МакКарти ушел с поста менеджера.