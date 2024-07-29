Стив Куган сыграет легенду ирландского футбола Мика МакКарти в байопике «Сайпан»

Стив Куган, известный по фильмам «Вокруг света за 80 дней», «Солдаты неудачи» и «Алан Партридж: Альфа-отец», исполнит роль ирландского футболиста и тренера Мика МакКарти в картине о «сайпанском инциденте», передает Variety.
Компанию Кугану составит восходящая звезда фильма «Лейклендс», а также сериалов «Шестая заповедь» и «Фабрика кукол», Инна Хардвик. Он сыграет капитана сборной Ирландии Роя Кина.
Фильм расскажет о конфликте МакКарти и Кина в 2002 году в преддверии финала чемпионата мира по футболу в Японии. Во время подготовки на маленьком острове Сайпан у ирландского футболиста, известного своим вспыльчивым характером, произошел публичный и очень жесткий конфликт с МакКарти из‑за условий тренировок, стратегии игры, организации поездки, диеты, а также компетентности тренера.
Во время интервью ирландской прессе Кин разразился гневной тирадой в адрес МакКарти перед своими товарищами по команде, предложив ему «засунуть Кубок мира себе в задницу», после чего улетел обратно в Ирландию (МакКарти позже заявил, что отправил его домой). Инцидент вызвал бурные споры в ирландском обществе, а Кин не играл за свою страну до 2004 года, когда МакКарти ушел с поста менеджера.
Режиссерами «Сайпана» выступают Гленн Лейберн и Лиза Баррос Д’Са, работавшие над комедийной драмой «Хорошие вибрации» и романтическим фильмом «Обыкновенная любовь» с Лиамом Нисоном и Лесли Мэнвилл. Начало съемок запланировано на это лето.