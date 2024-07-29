Умер отец тирамису Роберто Лингуанотто

Сегодня в 15:01
Фото: tiramesu.it

В Италии скончался шеф-кондитер Роберто Лингуанотто, которого считают отцом тирамису. Он умер в возрасте 81 года после продолжительной болезни, передает Corriere della Sera.

Рецепт пирожного из кофе, печенья и сыра маскарпоне Лингуанотто создал случайно. Кондитер работал в ресторане Le Beccherie в городе Тревизо в области Венето на севере Италии. В 1972-м десерт заменил в меню забальоне из желтков, сахара и вина.

В 2021 году скончался владелец Le Beccherie Адо Кампеол, которого также называли отцом тирамису. Перед смертью он рассказывал, что пирожное было создано из‑за ошибки его жены Альбы и Лингуанотто.

На титул создателей тирамису также претендовали хозяева отеля «Рома» в городе Фриули, а в 2006 году газета The Baltimor Sun писала, что известный десерт изобрел Карминантонио Яннаконе, который работал поставщиком десертов для Le Beccherie.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами