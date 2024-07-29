Умер отец тирамису Роберто Лингуанотто

В Италии скончался шеф-кондитер Роберто Лингуанотто, которого считают отцом тирамису. Он умер в возрасте 81 года после продолжительной болезни, передает Corriere della Sera.
Рецепт пирожного из кофе, печенья и сыра маскарпоне Лингуанотто создал случайно. Кондитер работал в ресторане Le Beccherie в городе Тревизо в области Венето на севере Италии. В 1972-м десерт заменил в меню забальоне из желтков, сахара и вина.
В 2021 году скончался владелец Le Beccherie Адо Кампеол, которого также называли отцом тирамису. Перед смертью он рассказывал, что пирожное было создано из‑за ошибки его жены Альбы и Лингуанотто.
На титул создателей тирамису также претендовали хозяева отеля «Рома» в городе Фриули, а в 2006 году газета The Baltimor Sun писала, что известный десерт изобрел Карминантонио Яннаконе, который работал поставщиком десертов для Le Beccherie.