Умер отец тирамису Роберто Лингуанотто

Рецепт пирожного из кофе, печенья и сыра маскарпоне Лингуанотто создал случайно. Кондитер работал в ресторане Le Beccherie в городе Тревизо в области Венето на севере Италии. В 1972-м десерт заменил в меню забальоне из желтков, сахара и вина.