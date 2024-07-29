В Мюнхене 40 тыс. человек посмотрели концерт Тейлор Свифт бесплатно с холма

Феномен под названием «Тейлор-гейтинг» появился вскоре после того, как певица поехала в «Eras Tour» в США в прошлом году. Поклонники собираются на улицах, в парках и на парковках рядом с концертными площадками, чтобы подпевать и танцевать под любимую песню, звучащую из динамиков стадиона. Однако в некоторых городах фанатам запретили находиться возле концертных площадок без билетов.