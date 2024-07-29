В Мюнхене 40 тыс. человек посмотрели концерт Тейлор Свифт бесплатно с холма

Сегодня в 14:46
Фото: Taylor Swift Productions

В Мюнхене более 40 тыс. поклонников Тейлор Свифт, которые не смогли купить билет на концерт, посмотрели его с холма неподалеку.

В это время внутри стадиона находились 74 тыс. человек. «У нас есть люди в парке за пределами стадиона, тысячи человек, которые слушают нас снаружи. Я чувствую себя такой невероятно желанной гостьей», — сказала Свифт во время выступления.

Согласно сайту Olympiapark, с Олимпийского холма открывается «великолепный вид на Олимпийский парк», и он уже несколько десятилетий является «популярным местом для проведения концертов под открытым небом».

На сайте подчеркивают, что холм может быть использован «всеми, кто хочет бесплатно послушать мировых звезд рока и поп-музыки, сидя на своем пледе для пикника».

Феномен под названием «Тейлор-гейтинг» появился вскоре после того, как певица поехала в «Eras Tour» в США в прошлом году. Поклонники собираются на улицах, в парках и на парковках рядом с концертными площадками, чтобы подпевать и танцевать под любимую песню, звучащую из динамиков стадиона. Однако в некоторых городах фанатам запретили находиться возле концертных площадок без билетов.

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