Сериал «Взрослые» Екатерины Тодоровской выйдет 5 августа в Okko

Премьера режиссерского дебюта Екатерины Тодоровской — драмеди-сериала «Взрослые» — состоится 5 августа в онлайн-кинотеатре Okko.
Сюжет сериала рассказывает о трех лучших подругах: Лизе, Соне и Яне. Они вместе с самого детства, поэтому знают друг о друге абсолютно все.
Многие их сверстницы уже работают по профессии, вышли замуж и даже родили детей, но девушки живут не по сценарию: они мечтают, строят личную жизнь, пытаются быть счастливыми, а главное — продолжают держаться вместе.
Трех главных героинь сериала сыграли Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская. В проекте также снялись Анна Невская, Наталья Щукина, Елена Морозова, Елена Смирнова, Олег Отс, Кирилл Балобан, Анастасия Дьячук, Игорь Кузнецов, Иван Алексеев, Кирилл Буханцев и другие.
Первый эпизод «Взрослых» показали в рамках конкурсной программы VI Фестиваля сериалов «Пилот». Там он был отмечен специальным призом жюри «За лучший режиссерский дебют».