Сериал «Взрослые» Екатерины Тодоровской выйдет 5 августа в Okko

Сегодня в 15:07
Фото: Okko

Премьера режиссерского дебюта Екатерины Тодоровской — драмеди-сериала «Взрослые» — состоится 5 августа в онлайн-кинотеатре Okko.

Сюжет сериала рассказывает о трех лучших подругах: Лизе, Соне и Яне. Они вместе с самого детства, поэтому знают друг о друге абсолютно все.

Многие их сверстницы уже работают по профессии, вышли замуж и даже родили детей, но девушки живут не по сценарию: они мечтают, строят личную жизнь, пытаются быть счастливыми, а главное — продолжают держаться вместе.

Трех главных героинь сериала сыграли Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская. В проекте также снялись Анна Невская, Наталья Щукина, Елена Морозова, Елена Смирнова, Олег Отс, Кирилл Балобан, Анастасия Дьячук, Игорь Кузнецов, Иван Алексеев, Кирилл Буханцев и другие.

Первый эпизод «Взрослых» показали в рамках конкурсной программы VI Фестиваля сериалов «Пилот». Там он был отмечен специальным призом жюри «За лучший режиссерский дебют».

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