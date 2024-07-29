В Волгоградской области с рельсов сошел пассажирский поезд. Пострадали около 150 человек

Сегодня в 13:35
Обновлено сегодня в 14:46

Около 150 человек пострадали после столкновения поезда с грузовиком в Волгоградской области, сообщили в РЖД. 16 пострадавших, включая одного ребенка, госпитализированы, еще 140 получили ссадины и ушибы.

Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области, сообщается в телеграм-канале РЖД.

Причиной стал КамАЗ, который выехал на железнодорожный переезд, когда приближался поезд. В результате столкновения с ним с рельсов сошли 8 вагонов поезда.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает о более 20 пострадавших. По данным «Рен ТВ» и Baza, пострадали около 100 человек.

Авария произошла в 12.35 на перегоне Гремячая — Котельниково, отмечают в РЖД. Водителя КамАЗа госпитализировали. Всего в поезде, потерпевшем крушение, ехали свыше 800 человек.

На месте работают бригады скорой помощи, которые вывозят пострадавших. В МЧС сказали, что для ликвидации последствий аварии задействованы более 300 человек и 100 единиц техники, к вылету готовы два вертолета. СК возбудил уголовное дело.

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