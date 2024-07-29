В Волгоградской области с рельсов сошел пассажирский поезд. Пострадали около 150 человек

Пассажирский поезд Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области, сообщается в телеграм-канале РЖД.
Причиной стал КамАЗ, который выехал на железнодорожный переезд, когда приближался поезд. В результате столкновения с ним с рельсов сошли 8 вагонов поезда.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает о более 20 пострадавших. По данным «Рен ТВ» и Baza, пострадали около 100 человек.
Авария произошла в 12.35 на перегоне Гремячая — Котельниково, отмечают в РЖД. Водителя КамАЗа госпитализировали. Всего в поезде, потерпевшем крушение, ехали свыше 800 человек.