«Гойда, братья»: анонсирована вторая часть игры по мему «Русы против ящеров»

Студия The Bratans анонсировала игру «Русы против ящеров-2» — сиквел прошлогоднего хита по популярному интернет-мему. Игра выйдет в первом квартале 2025 года.
«Мерзкие ящеры, подгоняемые своими тайными покровителями, получив новые ящерские технологии, вновь коварно напали на земли русов.
Гиперборея в огне, Байкал загрязняется заводами по производству ящерских машин и только славные богатыри [готовы] развалить всем клятым захватчикам кабины и выгнать их прочь», — гласит описание сиквела.
Разработчики пообещали добавить в продолжение модные локации и деревни, пропитанные русским духом, а также городища древних русов. Еще в игре можно будет кататься на динозаврах, обнимать березку и наносить удар по ящерам с вертолета.
В конце сентября состоялся релиз треш-слешера «Русы против ящеров». После выхода игра получила 99% положительных отзывов в Steam. В комментариях пользователи называли ее тайтлом года и подшучивали, что это «неплохой бета-тест „Смуты“».
В основу игры легли вымышленные теории от ютуб-канала «Профессор Багиров», который занимается «разоблачением ящерской идеологии». Мемы про войну древних русов и ящеров быстро набрали популярность в сети.
В них под видом забытой истории рассказывают, как вымышленная древнерусская империя боролась с инопланетными захватчиками, а ее жители катались на динозаврах.