«Аэрофлот» предложил правительству упростить визовый режим с Гоа

Сегодня в 14:35
Вид на Гоа. Фото: Aditya Rathod/Unsplash

«Аэрофлот» и его партнерский туроператор «Библио-Глобус» предложили МИД РФ упростить визовый режим с индийским Гоа. Компании направили письма в Минтранс и Минэкономики с просьбой передать их предложение в МИД, сообщает «Коммерсант».

«Аэрофлот» заинтересован в увеличении поездок в Индию, но главной преградой для этого служит визовый режим для российских граждан, говорится в письме. Сейчас заявление на визу необходимо подавать в Москве, оформление занимает до пяти дней и стоит 25 долларов, а оплату нельзя провести с карт российских банков.

Авиакомпания предлагает МИД начать обсуждения с индийской стороной возможности упрощения визового режима — от его полной отмены на 30 дней с момента прибытия прямым рейсом до оформления виз в аэропорту Гоа.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что отмена виз обычно увеличивает турпоток между странами как минимум на 20%. Упрощение режимов поможет направлению конкурировать с Таиландом и Шри-Ланкой, считают они.

В летнем сезоне «Аэрофлот» выполняет регулярные из Москвы в Дели, а также из Москвы и Екатеринбурга на Гоа. По информации Росстата, в прошлом году Индию посетили 92 тыс. россиян, из Индии в РФ въехали свыше 32 тыс. туристов.

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