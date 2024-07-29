«Аэрофлот» предложил правительству упростить визовый режим с Гоа

«Аэрофлот» заинтересован в увеличении поездок в Индию, но главной преградой для этого служит визовый режим для российских граждан, говорится в письме. Сейчас заявление на визу необходимо подавать в Москве, оформление занимает до пяти дней и стоит 25 долларов, а оплату нельзя провести с карт российских банков.