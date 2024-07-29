Bloomberg: функции ИИ не появятся на старте iOS 18, как планировалось

Apple перенесла внедрение функций искусственного интеллекта Apple Intelligence в свои операционные системы iOS и iPadOS, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
По их словам, в первоначальные версии iOS 18 и iPadOS 18, которые выйдут в сентябре, не войдет ни одна из ИИ-функций. Часть нового функционала добавят в версии iOS 18.1 и iPadOS 18.1, релиз которых намечен на октябрь.
Постепенное внедрение Apple Intelligence будет происходить с обновлениями операционных систем в 2024-м и первой половине 2025 года. Это касается также macOS Sequoia для компьютеров Mac с собственными чипами Apple.
При этом уже на текущей неделе компания предоставит доступ к части ИИ-функций разработчикам через бета-версии iOS 18.1 и iPadOS 18.1. Перенос внедрения Apple Intelligence даст технологическому гиганту больше времени для исправления ошибок, пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что новая стратегия выпуска Apple Intelligence предполагает, что линейка iPhone 16 будет запущена без ИИ-функционала и потребует обновления ПО для его получения в октябре.
Apple представила функции Apple Intelligence на презентации 10 июня. Искусственный интеллект сможет генерировать изображения в переписках, улучшать письма и изменять их стиль в зависимости от задачи, будет учитывать действия пользователя для понимания контекста, а в Siri встроят чат-бот ChatGPT.