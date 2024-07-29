В Карелии размыло перемычку на Беломорканале. Один человек погиб

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что вода разрушила 13 домов. Без вести пропали семь человек, среди которых есть дети, сказала глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева. «Ранее нашли живой одну девочку, ее прибило к берегу», — отметила она. Известно о девяти пострадавших.