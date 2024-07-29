В Карелии размыло перемычку на Беломорканале. Один человек погиб

Сегодня в 10:51
Фото: скриншот видео из телеграм-канала «Подъем»
Обновлено сегодня в 11:31

Один человек погиб после размыва перемычки на Беломорканале, семеро спасены, судьба двоих неизвестна, сообщили власти республики.

Между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала размыло временную перемычку, установленную на период реконструкции. Об этом сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

По его словам, «по направлению движения сброса воды находится дачный кооператив „Балтийский“, при шлюзе прописаны 11 человек».

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что вода разрушила 13 домов. Без вести пропали семь человек, среди которых есть дети, сказала глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева. «Ранее нашли живой одну девочку, ее прибило к берегу», — отметила она. Известно о девяти пострадавших.

Перемычку прорвало на территории поселка Надвоицы. По состоянию на 2023 год, там проживали около 6000 человек.

На место аварии направлена группировка из 50 сотрудников МЧС и 65 специалистов Карельской республиканской поисково-спасательной службы. У прорыва работают три бригады скорой помощи Сегежской центральной районной больницы. К ним направлены врачи-эпидемиологи, психологи, инфекционисты. Приведены в готовность силы и средства медицины катастроф, а также санавиация.

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