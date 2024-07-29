Названа точная причина смерти Шинейд О’Коннор

Судмедэксперты окончательно назвали причину смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор. Об этом сообщает Independent.
О’Коннор скончалась от сочетания хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и астмы. Певица также боролась с инфекцией дыхательных путей на момент своей кончины.
О’Коннор умерла 26 июля 2023 года в возрасте 56 лет. До этого ее госпитализировали после серии твитов о намерении совершить самоубийство.
У певицы осталось трое детей — Джейк, Ройшн и Иешуа. Она оставила им инструкции на случай своей смерти. В марте ее наследники потребовали от экс-президента США Дональда Трампа прекратить использование ее песен на предвыборных митингах.