Туристический налог введут в Суздале, Сортавале и Вологде

Он появится во Владимирской области (Суздале), Карелии (Сортавале), Вологде и Алтайском крае (Белокурихе). С 1 января 2025-го за отдых в Суздали туристов обяжут платить по 100 рублей в сутки. Так регион рассчитывает получить 80 млн рублей в год.
В Сортавале и Белокурихе налог составит 50 рублей в сутки. А в Вологде ставка налога будет составлять не более 1% от стоимости размещения в гостинице. Затем его будут повышать по проценту в год, и к 2029 году он станет 5%.
Еще туристический налог хотят ввести шесть российских регионов. Среди них — Астрахань, Алтай, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Дагестан и Псков.
1 апреля 2024 года в Петербурге стартовал эксперимент с курортным сбором (туристическим налогом). Теперь совершеннолетние граждане, которые остались в городе более чем на сутки, обязаны платить 100 рублей за день проживания в отеле, хостеле и гостинице. За первый месяц эксперимента курортный сбор принес в казну города 19 млн рублей.