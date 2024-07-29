Каждый девятый россиянин признался в супружеской неверности

Сегодня в 09:58
Фото: Maru Lombardo/Unsplash

Каждый девятый россиянин, имеющий опыт семейных отношений, признался в супружеской неверности. Это следует из результатов опроса, проведенного Superjob, сообщает РИА «Новости».

Мужчины допускают связи на стороне в два раза чаще женщин — 14 и 7% соответственно.

Чаще всего причиной измен респонденты называют семейные проблемы (14%), жажду новых впечатлений (12%), влюбленность и физиологию (по 9%).

Мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией, а женщины винят в ситуации семейные кризисы и признаются, что таким образом мстят мужьям.

Подавляющее большинство россиян — 76% — относятся негативно к неверности. 39% однозначно уверенны, что после измены преданной стороне следует разорвать отношения, 37% скорее уверены, чем нет.

Мужчины более категоричны, несмотря на большую склонность заводить отношения на стороне: они чаще считают, что за изменой должен следовать развод.

Опрос проводился с 27 июня по 25 июля в 525 населенных пунктах России во всех федеральных округах. В нем приняли участие 3000 совершеннолетних респондентов.

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