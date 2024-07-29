Хью Джекман и Райан Рейнолдс воссоздали мем с Росомахой

Райан Рейнолдс и Хью Джекман воссоздали мем про Логана из мультсериала «Люди Икс» в честь рекордных стартовых кассовых сборов «Дэдпула и Росомахи».
Сначала Джекман опубликовал снимок, где он лежит на кровати и смотрит на фотографию в рамке, где написано: «Фильм номер один в мире». Затем Рейнолдс ответил ему снимком, на котором он смотрит на фотографию своего коллеги.
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Фильм «Дэдпул и Росомаха» побил несколько рекордов премьерного уик-энда, собрав 438,3 млн по всему миру и став лучшим кассовым дебютом всех времен.