Эрдоган дал пощечину ребенку. Тот не поцеловал его руку

Сегодня в 08:49
Фото: Cumhuriyet

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину ребенку, который не поцеловал ему руку. По традиции младшие дети в семье должны поцеловать руку старшим членам общества в знак уважения.

Инцидент произошел на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим при землетрясении. Дети поднялись на сцену, чтобы получить подарок, когда пятилетний мальчик, младший в семье, встал напротив Эрдогана и молча смотрел на него. Политик дал ему легкую пощечину.

Затем ребенок пожал президенту руку, а после, по подсказке взрослых, поцеловал ее и прижался к ней головой. В этот момент к президенту подошел старший мальчик и обнял его.

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