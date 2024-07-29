Эрдоган дал пощечину ребенку. Тот не поцеловал его руку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал пощечину ребенку, который не поцеловал ему руку. По традиции младшие дети в семье должны поцеловать руку старшим членам общества в знак уважения.
Инцидент произошел на церемонии вручения ключей от квартир пострадавшим при землетрясении. Дети поднялись на сцену, чтобы получить подарок, когда пятилетний мальчик, младший в семье, встал напротив Эрдогана и молча смотрел на него. Политик дал ему легкую пощечину.
Затем ребенок пожал президенту руку, а после, по подсказке взрослых, поцеловал ее и прижался к ней головой. В этот момент к президенту подошел старший мальчик и обнял его.