«Максимально крысиный мув»: Obladaet напал на OG Buda. Или обнял

По словам Obladaet, Буда «перешел границы дозволенного», и тогда рэпер предложил оппоненту встречу, но ее не случилось: «Я не люблю эту грязь в инете, я не такой человек, но ты же конфликт сам вывел на публику. Я был один и был готов ехать к тебе в офис, куда ты меня и „пригласил“, но как оказалось в офисе тебя не было и встречаться не хочешь».