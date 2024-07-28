«Максимально крысиный мув»: Obladaet напал на OG Buda. Или обнял

Рэпер Obladaet напал на коллегу OG Buda в Петербурге. Драки между артистами не получилось, артиста из Будапешта в сторону отвел охранник. О столкновении рассказал сам Обла в своем телеграм-канале.
«Ну че ты интернет-герой, получил в ******** [лицо]? Я тебя предупредил, первая встреча — я тебе щелкну, что удивился? Ты дал повод, если до сих пор не понял. Много базарил, криво базарил — получил на что напросился», — написал артист.
Он подчеркнул, что оппонент «в ответ дать не смог, за спиной охранника бегал, махал ручками» и «просто спрятался за ним». В подтверждение своих слов рэпер запостил фото.
Конфликт между 30-летними рэперами начался в мае 2021. Конкретную причину не называл ни один из них. Одним из поводов, по-видимому, было участие Буды в альбоме Егора Крида, к которому Обла долгое время относится негативно.
Затем связанные с Будой 163Onmyneck и Scally Milano на совместном альбоме задиссили питерского артиста и его бывшую девушку, после них то же сделал и автор микстейпа «Free Rio». В течение двух лет Обла и Буда поддевают друг друга в сети и различных треках.
В середине июля они вновь обменялись оскорблениями после того, как Обла зачитал очередной дисс на соперника со сцены VK Fest. «Лол, вспомни, что ты знаешь мой *** [член] на вкус», — ответил тогда Буда.
По словам Obladaet, Буда «перешел границы дозволенного», и тогда рэпер предложил оппоненту встречу, но ее не случилось: «Я не люблю эту грязь в инете, я не такой человек, но ты же конфликт сам вывел на публику. Я был один и был готов ехать к тебе в офис, куда ты меня и „пригласил“, но как оказалось в офисе тебя не было и встречаться не хочешь».
«Всё хотел задеть, зацепить, похайпить, но все твои панчи и ***** [издевки] в мою сторону исключительно про бывшую», — добавил рэпер и подчеркнул, что готов подраться с оппонентом в Москве.
«Максимально крысиный мув»
OG Buda спустя пару часов ответил обидчику. Он рассказал, что Обла поджидал его у входа в отель, напал со спины и ударил в затылок, а не лицо. Действия соперника артист оценил как «максимально крысиные».
«Как по мне, максимально крысиная ***** [фигня] — сидеть и ждать меня у отеля с камерами, *****. И когда я не вижу, выхожу из тачки, подлететь и всунуть мне в затылок. Ну можешь кичиться дальше, будто ты победил. Максимально крысиный мув. Я вообще этим не удивлен — в твоем стиле, игрок».
Альтернативные версии
Слушатели обоих артистов посмеялись над фотографией Obladaet. На ее основе даже стали возникать новые версии событий.
Вскоре появилась и видеозаписи столкновения. Впрочем, есть и видео с групповыми обнимашками — может, рэперы действительно разошлись без насилия.