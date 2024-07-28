Бикини принцессы Леи из «Звездных войн» продали на аукционе за 175 тыс. долларов

На аукционе в США продали золотое бикини принцессы Леи из «Звездных войн. Эпизод VI: Возвращение джедая». Комплект обошелся новому владельцу в 175 тыс. долларов. Об этом пишет BBC со ссылкой на аукционный дом Heritage Auctions.
Этот купальник героиня носила, находясь в заключении у криминального авторитета Джаббы Хатта. Комплект из бюстгальтера с глубоким декольте, длинной юбки с вырезами, золотых браслетов и ошейника оказался одним из культовых образов в истории кино. Его создательницей стала художница по костюмам Эгги Жерар Роджерс. Торги начали с отметки в 30 тыс. долларов, в ходе аукциона сумма выросла почти в шесть раз.
За месяц до смерти актриса призналась, что сниматься в комплекте было неприятно. «Я должна была сидеть почти голая, а я так обычно не наряжаюсь. Когда Лукас показал мне этот наряд, я думала, он шутит, и постоянно нервничала. Во время съемок я должна была сидеть только прямо, потому что нельзя было допустить никаких складок», — вспоминала она в беседе с NPR.
Кроме того, с молотка ушла оригинальная модель космического истребителя Y-wing, которую использовали для съемок. Миниатюрный корабль, с помощью которого Люк Скайуокер уничтожил Звезду смерти, удалось продать за 1,5 млн долларов.
Аукционный дом также помог обрести новых владельцев еще двум культовым предметам из фильмов. Палочка Гарри Поттера из «Гарри Поттера и Узника Азкабана» ушла с молотка за 52 тыс. долларов, а молот Тора из одноименного фильма — за 81 тыс.
Наконец, за 47 тыс. долларов аукционистам удалось продать одежду, которую Маколей Калкин носил в первой части «Одного дома».