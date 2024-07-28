Бикини принцессы Леи из «Звездных войн» продали на аукционе за 175 тыс. долларов

За месяц до смерти актриса призналась, что сниматься в комплекте было неприятно. «Я должна была сидеть почти голая, а я так обычно не наряжаюсь. Когда Лукас показал мне этот наряд, я думала, он шутит, и постоянно нервничала. Во время съемок я должна была сидеть только прямо, потому что нельзя было допустить никаких складок», — вспоминала она в беседе с NPR.