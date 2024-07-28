Хофманита извинилась перед Мизулиной и рассказала о вреде «американской фигни»

Хофманита извинилась перед Екатериной Мизулиной за «дебош» на концерте в Москве и объяснила его пропагандой «американской фигни». Все это прозвучало в ее беседе с Пашей Техником в ролике для проекта «Выжившие». На фрагмент обратило внимание «Осторожно, медиа», а видео пропало с канала проекта о реабилитации наркозависимых.
В интервью артистка и Паша Техник обсудили ее госпитализацию, опыт наркологического и психиатрического лечения, а также трудностей преодоления наркотической и алкогольной зависимостей.
Артистка обратилась в рехаб после концерта в Москве. По сообщению Mash, тогда она кинула в толпу несколько смартфонов и «валялась на сцене». Один из гаджетов прилетел фанатке в лицо.
Позже Екатерина Мизулина обвинила девушку в развратных действиях в отношении несовершеннолетней и пообещала пожаловаться в Следственный комитет.
В разговоре Хофманита отметила, что «перепила и устроила дебош», из‑за чего отправилась в реабилитационный центр. «Все вокруг говорили, да-да, кидайся телефонами. Потом начали говорить, какой ужас, что ты наделала. Испугалась, подумала, что так все уладить проще, что эта встряска мне нужна, чтобы что‑то изменить. Пила пиво, вино. Сначала напилась дома [в Петербурге], потом приехала в Москву, там пила, чтобы сердце не билось, уравновесить состояние», — сказала она и добавила, что также употребила кокаин.
Рэперка поделилась, что суд по итогам инцидента «по-любому возможно будет». «Екатерина Михайловна в Следственный комитет передала, поэтому может быть такое. [В ее телеграм-канале] еще фотографии, где я целую в щечку фанатку, замазали и написали, что я пристаю к несовершеннолетним», — вспомнила она и подчеркнула, что обняла и поцеловала поклонницу, спросив разрешение и стараясь поддержать девочку, считавшую себя некрасивой.
«Вы видите, как мне сейчас очень плохо психологически. Пожалуйста, не доводите себя до этого, сдерживайтесь до последнего. Если реально ***** [плохо], обратитесь [за помощью], тут не удерживают, вас отпустят. Но потом, если вы себя подставите, вы сюда вернетесь», — обратилась Хофманита к поклонникам в конце разговора.
«Еще раз хочу извиниться перед этим концертом, плохой концерт произошел. [Хочу] извиниться перед людьми, которые это все увидели. Надеюсь, мнение обо мне у вас улучшится после моего дальнейшего поведения», — сказала она.
«Екатерина Михайловна Мизулина, тоже извини меня пожалуйста. И вообще в России не принято себя так вести, мы в России другие. Это просто повлияла на нас эта американская фигня. Пропаганда реально чего‑то неадекватного. Им там все это позволяют, чтобы они слабовольные были и ими управляют», — подметила артистка.
«А мы не такие, нам надо бороться против этого и идти до конца», — завершила речь рэперка.