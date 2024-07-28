Хофманита извинилась перед Мизулиной и рассказала о вреде «американской фигни»

В разговоре Хофманита отметила, что «перепила и устроила дебош», из‑за чего отправилась в реабилитационный центр. «Все вокруг говорили, да-да, кидайся телефонами. Потом начали говорить, какой ужас, что ты наделала. Испугалась, подумала, что так все уладить проще, что эта встряска мне нужна, чтобы что‑то изменить. Пила пиво, вино. Сначала напилась дома [в Петербурге], потом приехала в Москву, там пила, чтобы сердце не билось, уравновесить состояние», — сказала она и добавила, что также употребила кокаин.