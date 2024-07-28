Работа над анимационным сериалом по комиксу Киану Ривза BRZRKR начнется этой осенью

«В наших сердцах особое место занимает „Аниматрица“. Так что когда нам выпал шанс запартнериться с Netflix, мы хотели не просто сделать очередной фильм, но и заинтересовать им взрослую аудиторию. У нас появилась возможность перенести зрителей в миры из комиксов и специальных выпусков, а также отдать дань уважения аниме, которое мы так любим», — отметил на сцене президент издательства Boom! Studios, где был выпущен комикс.