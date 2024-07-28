Работа над анимационным сериалом по комиксу Киану Ривза BRZRKR начнется этой осенью

Анимационный сериал по комиксу Киану Ривза BRZRKR запущен в производство. Его шоураннером стал сценарист «Терминатора Зеро» Мэттсон Томлин. Об анонсе на Комик-коне в Сан-Диего пишет IGN.
Сценарист поделился планами на франшизу, производство которой Netflix заказал еще в 2021 году. По тем планам комикс актера должны были превратить в игровой боевик, а также мультсериал на два сезона. Ожидается, что Ривз сыграет главного героя в фильме и озвучит его в мультфильме.
Томлин отметил, что работает над обоими проектами и уже сдал продюсерам черновик сценария. По его словам, сейчас он занимается поисками съемочной группы и намерен приступить к работе уже этой осенью.
«В наших сердцах особое место занимает „Аниматрица“. Так что когда нам выпал шанс запартнериться с Netflix, мы хотели не просто сделать очередной фильм, но и заинтересовать им взрослую аудиторию. У нас появилась возможность перенести зрителей в миры из комиксов и специальных выпусков, а также отдать дань уважения аниме, которое мы так любим», — отметил на сцене президент издательства Boom! Studios, где был выпущен комикс.
Серия комиксов BRZRKR была написана Киану Ривзом в соавторстве с Мэттом Киндтом. В ее первый том вошли 12 выпусков с историей о полубоге Берсеркере, прожившем 80 тыс. лет и ищущем средство от собственного бессмертия.