Zeekr начнет блокировать «серые» электрокары за пределами Китая. Они одни из самых продаваемых в РФ

Сегодня в 16:47
Фото: peterolthof/Flickr

Китайский автопроизводитель Zeekr начал блокировать бортовые мультимедийные системы в моделях за рубежом, выпущенных для внутреннего рынка. Речь идет об электрокарах, которые «сошли с конвейера» после 15 июля, передает казахстанский портал Tengri Auto заявление компании.

Иностранным владельцам электрокаров вышлют уведомления, что «их автомобиль находится за пределами зоны обслуживания указанной в договоре на покупку автомобиля, и предложит вернуть автомобиль на территорию Китая». Если требования будут проигнорированы, то Zeekr отключит функции экрана и предложит обратиться в обслуживающий сервис на территории КНР.

Как отмечает РБК, в России автомобили марки Zeekr продают дилеры «Автодом», «БорисХоф Вольт», Rucars, «Авилон» и не только. Некоторые из них ввозятся по так называемому параллельному импорту.

«Вы можете вернуть автомобиль в Китай. На территории Китая функции экрана будут работать нормально. Возврат средств за автомобиль в этом случае следует требовать у посредника, у которого вы приобрели автомобиль», — сказал источник Tengri Auto.

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