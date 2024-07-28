Zeekr начнет блокировать «серые» электрокары за пределами Китая. Они одни из самых продаваемых в РФ

Китайский автопроизводитель Zeekr начал блокировать бортовые мультимедийные системы в моделях за рубежом, выпущенных для внутреннего рынка. Речь идет об электрокарах, которые «сошли с конвейера» после 15 июля, передает казахстанский портал Tengri Auto заявление компании.
Иностранным владельцам электрокаров вышлют уведомления, что «их автомобиль находится за пределами зоны обслуживания указанной в договоре на покупку автомобиля, и предложит вернуть автомобиль на территорию Китая». Если требования будут проигнорированы, то Zeekr отключит функции экрана и предложит обратиться в обслуживающий сервис на территории КНР.
«Вы можете вернуть автомобиль в Китай. На территории Китая функции экрана будут работать нормально. Возврат средств за автомобиль в этом случае следует требовать у посредника, у которого вы приобрели автомобиль», — сказал источник Tengri Auto.