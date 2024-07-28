Zeekr начнет блокировать «серые» электрокары за пределами Китая. Они одни из самых продаваемых в РФ

Иностранным владельцам электрокаров вышлют уведомления, что «их автомобиль находится за пределами зоны обслуживания указанной в договоре на покупку автомобиля, и предложит вернуть автомобиль на территорию Китая». Если требования будут проигнорированы, то Zeekr отключит функции экрана и предложит обратиться в обслуживающий сервис на территории КНР.